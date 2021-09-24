“ABD’yle Çok Daha Farklı Konumda Olmamız Gerekir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin şu anda içinde bulunduğu durumu eleştirdi. Erdoğan, iki NATO müttefiki olarak bu konumda olmamaları gerektiğini belirterek, “Amerika’daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım” dedi.

Erdoğan, Suriye konusunda Rusya lideri Vladimir Putin’dan çok daha farklı beklentilerinin olduğunu da söyledi.

Erdoğan, Cuma namazından sonra, Üsküdar’daki Hz. Ali Cami önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek, bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika’daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika’da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı” dedi.

“ABD terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor”

Erdoğan açıklamalarında terörle mücadele konusunda da Amerika’ya eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD, şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir” diye konuştu.

Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katıldığı New York’ta aralarında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili’nin de olduğu birçok liderle biraraya gelmişti. ABD Başkanı Biden isengiltere Başbakanı Boris Johnson, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile görüşmeler yapmıştı. Ancak New York’ta Erdoğan ve Biden arasında ikili görüşme olmadı.

“Suriye’de mücadeleyi Rusya’yla birlikte yürütmemiz lazım”

Gelecek hafta Çarşamba günü Moskova’yı ziyaret etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bu ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı yüz yüze görüşmede Suriye’yle ilgili nasıl bir mesaj vereceği de soruldu.

Erdoğan, Amerika’nın Suriye’yle “şu an ilintili olmadığına” vurgu yaparak, bu konuda Rus lider Putin’den beklentilerinin çok farklı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, “Zira Suriye’de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin’den daha doğrusu Rusya’dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika, Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz” dedi.

Rusya’yla ikili ilişkileri daha da ilerletme çabasında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasında hedeflenen ticari ortaklıkları da hatırlattı. Erdoğan, “Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli koyuyorsak bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım” diye konuştu.

“Pandemiyle mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak”

Erdoğan, Corona virüsü vaka sayılarının Delta varyantına bağlı olarak artmasıyla ilgili soruya ise, bunun Bilim Kurulu’nun ilgi alanı olduğu yanıtını verdi.

Erdoğan, çocuklar dahil vakalardaki artışlara bağlı olarak yeni tedbirlerin günde gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Ben Bakanıma, Bilim Kurulu’nda konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı olmaması lazım. Ama dün Bakanımla da yaptığım görüşmede, ‘Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz’ diyor. ‘Bundan taviz veremeyiz’ dediğine göre, demek ki Bilim Kurulu’nun maske konusunda bir hassasiyeti var. Bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekânlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi, inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak.”