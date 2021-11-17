ABD’yle Savunma Müzakeresinde Sonuç Yok 

Mili Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında dün Washington’da yapılan müzakereye ilişkin olumlu geçtiği dışında herhangi bir sonuç açıklamasında bulunmadı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Washington’da iki ülke arasında savunma grup toplantısı yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada “Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünkü açıklamasında ABD’yle yürütülen bu müzakere sürecini Türkiye’nin F-16 askeri uçak ve modernizasyonları talebi kapsamında yapıldığını ifade etmişti.