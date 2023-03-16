Abide değil Ölüm Kavşağı

Şanlıurfa’da önceki gün akşam saatlerinden sağanak yağış sonucu çok sayıda sokak ve cadde su altında kalırken, üç ay önce açılışı yapılan, Abide Kavşağı alt geçidi tamamen göle döndü ve bölgeye yönlendirilen dalgıç ekipleri arama-kurtarma çalışması başlatırken şu ana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve yoğun yağışı kaldıramayarak sele teslim olan Abide Köprülü Kavşağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Aralık 2022’de hizmete açılmıştı.

Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni çalışmalarını överek, “Büyükşehir belediyemiz yaklaşık 1 milyar liraya yakın bütçeyle yatırımlar gerçekleştirdi. Abide ve Karakoyun köprülü kavşaklarını inşa etti ve bugün açılışını yapıyoruz. Yaptığı 1 milyon 860 bin metrekare beton parkeyle, 156 kilometre beton yolla, kurduğu asfalt şantiyesiyle büyükşehir belediyemiz gerçekten kendisini en güzel şekilde ispat etti” ifadelerini kullanmıştı.

Yağışta altı suyla dolan Abide Kavşağı Köprüsü’ne yönelik yapım ihalesi ise 6 Nisan 2022’da gerçekleştirildi. Davet usulü yapılan ve yalnızca bir şirketin teklifinin geçerli sayıldığı ihaleyi Ohitan İnşaat kazandı. Sözleşmenin bedeli ise 104 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

Beş firmanın teklifi reddedilerek ihaleyi alan Ohitan İnşaat’ın sahibi ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesine girdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül alan Halil Bağıban’a ait.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği, yaşanan sel felaketinin ardından yaptığı basın açıklamasında, doğa olaylarının plansızlık ve doğaya yanlış yapılan müdahalelerle felakete dönüştüğünü ifade etti.

Açıklamada “Şanlıurfa merkez özelinde kent makro formunu incelediğimizde kent merkezinden geçen Cavsak deresi, Karakoyun deresi, Mance deresi, Karaköprü-Sırrın deresi ve koruma bandında ki yapılaşmaların depremde yıkım tehlikesi oluşturduğu, sel olayında ise taşkına ve can kayıplarına neden olduğunu, tarım arazilerine konumlanan yatırımların ve yanlış kurgulanan ulaşım kararlarının felakete davetiye çıkardığını gözlemlemiş bulunmaktayız” denildi.