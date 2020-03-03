AB’nin mülteci adaleti: Yunan’a 700 milyon, Türkiye’ye ise 32 milyon euro

Yunanistan’a, Türkiye’deki mültecilerin yüzde biri bile orada olmadığı halde 700 milyon euro veren AB’nin patronu Almanya, Türkiye’ye sadece 32 milyon euro ödeme kararı aldı.

Paranın ödenme kararına gerekçe olarak, “İleri derecede ülke çıkarı” gösterildi. Ayrıca, Türkiye’nin sınırlarındaki birimlerini ve önlemlerini yeniden kurmasına destek olmanın amaçlandığı belirtildi.

Yasa dışı göçün hedefinin Almanya olduğu, bunun sonucunda ülkenin zarar görebileceği, bu nedenle önlemler alınması için Türkiye’ye yardım edileceği vurgulandı.

BILD’İN GÖZÜNE TÜRKİYE BATTI

Bu kadarcık para bile Almanya’da ortalığı ayağa kaldırdı. Mültecileri öldüren Yunanistan’a verilen paradan söz etmeyen Bild Gazetesi, “Bu parayı Merkel’in kararıyla ödüyoruz. Alman vergi mükelleflerinin milyonları Erdoğan’a gidiyor” başlıklarını kullandı.

Alman İçişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yardımla ilgili kararı açıklarken, bunun Başbakan Merkel’in şahsi kararı olduğuna dikkat çekildi.

Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazartesi günü yaptığı görüşmenin kararda etkili olduğu belirtilirken, bahar aylarında artacak mülteci hareketliliğine karşı, denizlerdeki takip botlarının teknik altyapısının iyileştirilmesinin de amaçlandığı bildirildi.

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