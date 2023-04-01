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1 Nisan 2023
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Aboubakar, Fenerbahçe derbilerinde 3 gol attı

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Kadıköy’de Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda üçüncü dönemini yaşayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, bugüne kadar çıktığı 4 Fenerbahçe müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Aboubakar, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 4 maçta rakip fileleri de 3 kez havalandırdı.

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş ile, Süper Lig’de Başakşehir’den sonra en çok Fenerbahçe’ye karşı forma giydi. Aboubakar derbide Teknik Direktör Şenol Güneş’in en büyük kozlarından olacak.

İHA

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