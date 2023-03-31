Aboubakar, Fenerbahçe derbisi için iddialı!

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Pazar günü saat 20.30’da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Siyah-Beyazlı taraftarlar stada alınmayacak. İl Güvenlik Kurulu, kulüp temsilcileriyle dün bir araya gelirken, misafir takım seyircisinin Kadıköy’de olmayacağı açıklandı. Bu bölümde, Fenerbahçe taraftarı maçı izleyecek. Son 365 gün içerisinde Beşiktaş logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak.

Şenol Güneş ilk peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 6 farklı takımın başında Süper Lig’de çıktığı 21 maçta galibiyet alamadı. Tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü zorlu deplasmanda ilk 3 puanını elde edebilmek için mücadele verecek. Daha önceki 21 deplasman karşılaşmasında Güneş’in takımları 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Tecrübeli hoca, Beşiktaş’ın başında Kadıköy’e gittiği 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Savunmada müjdeli haber

Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalar sonrası takımla idmanlara başlayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek. 23 yaşındaki stoperin idman eksiğine rağmen pazar günkü zorlu 90 dakikaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Her ihtimale karşı Welinton hazırda tutuluyor. Beşiktaş’a transfer olduktan sonrabu sezon sadece 1 lig maçını kaçıran Tayyip, Giresun ve Ümraniye karşılaşmalarında gol attı.

Duran toplar için ekstra çalışma

Derbi hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş duran toplar konusunda ekstra çalışmalar yaptırıyor. Hem korner hem de serbest vuruşları önemli bir gol silahı olarak düşünen tecrübeli hoca, kenar ortalarının görerek yapılmasını istiyor. Aboubakar ve Cenk Tosun gibi hücumların yanı sıra hava hakimiyetleriyle dikkat çeken Tayyip Talha ile Omar Colley, Siyah-Beyazlı takımın özellikle köşe vuruşlarında kozu olacak.

Aboubakar iddialı

Beşiktaş’ın pazar günü Kadıköy’de oynanacak derbide en önemli hücum silahı, Vincent Aboubakar… Siyah-Beyazlı kulübe geri döndükten sonra yavaş yavaş formunu bulan Kamerunlu yıldız, çıktığı son 3 maçta gol atmayı başardı. Bu süreçte 1 de asist yaptı. Milli arada bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yapan tecrübeli forvet, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş formasıyla daha öne çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinin hiçbirinde yenilgi yaşamayan Aboubakar, 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Tüm toplar ona…

Aboubakar söz konusu 4 derbide, 3 kez fileleri havalandırdı. Kadıköy’deki zorlu 90 dakika öncesi çok iddialı olan Aboubakar, yakın çevresine konuştu: “Takımın havası müthiş. İnanıyorum ki Kadıköy’de kazanacağız, ben de yine golümü atacağım. Zirve yarışında biraz geride kalsak da, sonuna kadar hedefi kovalayacağız”