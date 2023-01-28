Aboubakar ve Dele Alli’li Beşiktaş göz kamaştırdı

1.5 yıl aradan sonra tekrar Beşiktaş’a dönen Aboubakar’lı kadroyu ve yükselişte olan takımlarını hem seyretmek hem de destek vermek için tribünleri dolduran taraftarlar, siyah beyazlıların coşkulu futboluna maç sonuna kadar eşlik etti. Kamerunlu golcü, taraftarları harika bir aşırtma golüyle selamlasa da, pozisyonun başlangıcına ofsayt çalınması 3’üncü Beşiktaş döneminin mükemmel başlamasına engel oldu. Beşiktaş için dün gecenin olumlu yanlarından biri de Dele Alli’nin oynadığı futboldu. Düşüşte olan futbolcuları yeniden ayağa kaldırmasıyla nam salmış Şenol Güneş’in, Dele Alli’ye de mutlaka bir dokunuş gerçekleştireceğini umut eden taraftarlar, Dele’nin dün akşamki futboluyla beklentilerinin karşılığını alacaklarını hissettiler. İngiliz futbolcunun tam kapasitesinin yarısını bile sahaya vermesinin Beşiktaş’ın futbolunu çok farklı noktalara götüreceğini düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

ŞENOL GÜNEŞ, KARAVELİ VE ISMAEL’İN 34 MAÇTA YAPAMADIĞINI 8 MAÇTA YAPTI

Beşiktaş camiasının dün akşam en çok sorguladığı konulardan biri de Şenol Güneş’in neden daha önce takımın başına getirilmediği oldu. Geçen sezon 15’inci haftada şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifası sonrası, Şenol Güneş yerine altyapıdan Önder Karaveli getirilmişti. Karaveli’nin başarısız olmasıyla yeniden Güneş ismi gündeme gelse de, bu kez de Valerien Ismael ile anlaşılmıştı. Ancak; Valerien Ismael de başarısız olunca bu sefer başka hocalarla hiç görüşülmeden doğrudan Şenol Güneş ile anlaşıldı.

Şenol Güneş kararını bu kadar geç almanın yanlışlığını istatistikler bile göz önüne serdi. Tecrübeli teknik adam geldiğinden bu yana çıktığı 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Üstelik son 5 maçın tamamını kazananan Güneş, Önder Karaveli ve Valerien Ismael’in 34 maçta yapamadığını sadece 8 maçta başardı. Önder Karaveli ve Valerien Ismael döneminde sadece 1 kez 3 maçı üst üste kazanabilen siyah beyazlılar, bunu Ismael döneminde yaşarken, Karaveli ile sadece 2 kez 2’şer galibiyet yaşayabildi. Beşiktaş, Önder Karaveli ile geçen sezonun 21 ve 22’nci haftalarıyla 26 ve 27’nci haftalarında üst üste galibiyet alırken, Ismael ile bu sezon başı 3, 4 ve 5’inci haftalarda üst üste galibiyet alabildi. Şenol Güneş ise 15’inci haftadaki Gaziantep beraberliğinden sonra oynadığı Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarını kazanarak 5 maçlık galibiyet serisini sadece 8 haftada yakalamayı başardı ve tecrübe farkını net olarak sahaya yansıttı.

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)