Aboubakar’dan sözleşme açıklaması! Bilerek mi oynamadı?

Beşiktaş ‘ta 3. dönemine başlayan Kamerunlu yıldız Aboubakar, açıklamalarda bulunuyor. Golcü futbolcunun açıklamalarını canlı veriyoruz.

Aboubakar’ın açıklamaları şöyle;

FEDAKARLIK YAPTIM

Burası benim evim. Döndüğüm için çok mutluyum. Eski mutlulukları yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım. O sezon milli takımda bir sakatlık yaşadım. Döndükten sonra Sivasspor maçının 45. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında takım için fedakarlık yapmıştım. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Evet, 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ama bununla bir bağlantısı yok.

ÇOK İYİ DURUMDAYIM

Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Maçlarda hocamız görev verirse oynayabilirim. Bu tamamen hocamızın kararı. İlk şampiyonluğu ve Avrupa’da aldığımız başarıları unutamıyorum. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş’ta bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz. Buradaki herkesi çok özledim. Neco’yu (Necip Uysal’ı) özellikle çok özlemiştim. Futbol değişken bir oyun. Herkes hak ettiği yere gidiyor. Ben de buradayım. Başarılar ve kupalar için buraya geldim. 2020 yılında da geriden gelip şampiyon olmuştuk hatırlarsanız. İnandığınız zaman her şey mümkündür. Her maça sonuna kadar odaklanmalıyız.

BAŞKA TEKLİFLER DE GELDİ

Premier League’den, başka yerlerden de teklifler vardı ama ben burayı çok iyi bildiğim için Beşiktaş’ı tercih ettim. Buradan ayrılırken, bir gün geri dönebilecek şekilde ayrılmıştım. Burayı ailem gibi hissediyorum, bu hissiyat çok önemli.

SERGEN YALÇIN’LA PROBLEMİM YOK

Sergen Yalçın ile bir problemim yok. Ona büyük saygı duyuyorum. Ona sadece daha iyi teklifler olduğunu söyledim. Gelmeden önce Talisca’yla konuşmadım, sakattı çünkü takımla birlikte değildi. Luiz Gustavo’yla bir konuşmam oldu sadece. Talisca buraya dönmek isterse elbette çağrıda bulunurum.

HAİNLİK OLURDU

Fenerbahçe menajerim ile görüştü. Ancak ben Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Türkiye’de Beşiktaş’tan başka bir takıma transfer olmak hainlik olurdu. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Beşiktaş taraftarı, takımın 12. oyuncusu gibi. Her zaman büyük bir tutkuyla takımı destekliyorlar. Suudi Arabistan’da durum böyle değil. Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosferle kıyaslanamaz bile.

NECİP’E BÜÜYK SAYGI DUYUYORUM

Hayatta tanıştığınız bazı insanlar sizin aileniz olur. N’Koudou, Rosier, Necip de benim için öyle. Necip’e özellikle büyük saygı duyuyorum. Rosier bazen şakalaşmaya, dertleşmeye ihtiyacı olan bir insan. Rosier ile aramızda neşeli bir ilişki var