Abra kadabra – Yılmaz Özdil yazdı.

Abra kadabra enflasyonuyla ala ala anca hokus pokus maaşı alırsın

Enflasyon gene düşük çıktı.

Herkes hayretle merak ediyor…

Nasıl oluyor da oluyor?

★

İzah edeyim.

★

Tüik’in enflasyon sepeti var.

418 madde yeralıyor.

Hepsi farklı ağırlık oranına sahip.

O ağırlık oranlarına göre hesaplama yapılıyor, ortalaması alınıyor.

★

Mesela, evcil hayvanlar için gıda harcamalarının ağırlık oranı, tavuk etinin ağırlık oranından fazla.

Yani, tavuk yerine kedi maması yediğimizde ne olmuş oluyor?

Enflasyon düşmüş oluyor!

★

Araç yedek parçalarının ağırlığı, pirincin bulgurun nohutun iki misli…

Pilavı pirinç yerine debriyaj balatasıyla yaptığımıza göre, pilavın üstüne kuru yerine jant kapağı koyduğumuza göre, salataya da zeytinyağı yerine motor yağı gezdirdiğimize göre… Enflasyonun düşük çıkması tuhaf mı?

★

Kargo göndermenin ağırlığı, köprü geçiş ücreti ağırlığının 200 misli…

İşe gitmek için Kadıköy’den Beşiktaş’a köprüyle geçeceğine, kendini koliye koyup kargoyla gönderirsen, enflasyon tek haneye iniyor.

★

Evden eve eşya nakliyatının ağırlığı, vapur ücreti ağırlığının ve metro ücreti ağırlığının 100 misli…

Türkiye’de hergün milyonlarca insan evden eve nakliyat yaptırarak taşındığına göre, en fazla tek tük insan vapura veya metroya bindiğine göre, gayet mantıklı bir ağırlık oranı değil mi?

★

Umreye gidiş ücretinin oranı, okul kitabı, defter, kalem, resim boyası, kırtasiyesi ücreti oranının üç misli…

Çocuklarımızı okula göndereceğimize umreye gönderirsek, hem sevap kazanıyoruz, hem enflasyonun düşmesine katkı sağlıyoruz, bi taşla iki kuş, Tüik daha naapsın?

★

Kadınlar için kişisel bakım hizmetlerinin ağırlığı, erkek tıraş malzemeleri ağırlığının beş katı… Erkekler erkek berberine gitmekte ısrar edeceğine, kadın kuaförüne gidip ağda yaptırırsa, ne olmuş oluyor? Enflasyonun istenmeyen tüyleri alınmış oluyor.

★

Kışın ortasındayız, dondurma ücretinin ağırlığı, şemsiye ücretinin ağırlığının on misli… Kar yağarken bikiniyle sorbe yalayıp, yazın 40 derecede soba borusu satın alıp, pardesüyle dolaşırsanız, enflasyon sonucunda herhangi bir hesap hatası olmadığını görürsünüz.

★

Enflasyon sepetindeki oranları dikkate alarak, balık yiyeceğinize fayans yeyin, süt içeceğinize antifiriz için, kahve pişireceğinize zift yudumlayın, çorbanıza tuz koyacağınıza kireç koyun, fıstıklı veya cevizli baklava alacağınıza talaşlı baklava alın, her gün ekmek alacağınıza her gün kombi alın, her gün yumurta alacağınıza her gün çamaşır makinesi alın, hergün sebze meyve alacağınıza her gün ultrason çektirin, kıçınızı tuvalet kağıdıyla sileceğinize otomobil sileceğiyle silin, Tüik’in tam isabetle hesaplama yaptığını görürsünüz.

★

(Sayın hükümetimiz enflasyonu abra kadabrayla hesapladığı için, memur, işçi ve emekli maaşlarına da anca hokus pokus zammı yapılıyor haliyle.)

★

İç çamaşırının ağırlık oranı, etek ceket pantolonun ağırlık oranından fazla… Direkt donla gezeceğinize, üstünüze kıyafet giyiyorsunuz, sonra da utanmadan enflasyondan şikayet ediyorsunuz kardeşim!