Abramoviç’in Türkiye’deki yatlarında sekiz ay sonra hareketlilik

Rusya Ukrayna savaşının başladığı günlerde 21 Mart 2022 tarihinde önce Bodrum’a ardından Yalıkavak Mahallesi Koyu’na giderek demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç’in 400 milyon pound değerindeki My Solaris isimli yatında sekiz ay sonra hareketlilik yaşandı. Ultra lüks yat bulunduğu Yalıkavak Koyu’ndan demir alarak Bodrum’a geldi. Eclipse yatı ise Marmaris önlerinden ayrılarak Fethiye açıklarına demirledi.

Yaşar ANTER

Rusya-Ukrayna savaşının ardından AB ülkelerindeki mal varlığı ve yatlarına el konulmaya başlanan Rus milyarder Roman Abramoviç’in 21 Mart 2022 tarihinde Bodrum’a gelerek Kumbahçe Mahallesi açıklarına demirleyen ve yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi Küdür koyuna demirleyen 400 milyon pound değerinde ve 140 metre uzunluğunda 36 metre genişliğindeki ‘My Solaris’ isimli ultra lüks yatı sekiz ay sonra bulunduğu yerden ayrılarak bu sabah saatlerinde Bodrum’a geldi.

PERSONELİN YARISI YATI TERK ETTİ

Yatta bulunan 70’e yakın personelin bir bölümünün ülkelerine izine gönderildiği belirtilirken yatın üzerinde güvenlik önlemlerinin de arttırıldığı görüldü.

Yatı Bodrum önleri ile Kara Ada arasında gören yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekti, Abramoviç’in yatta olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Yatın üzerinde bulunan az sayıdaki personelin ise temizlik ve bakım çalışmaları ile ilgilendiği görüldü. Yat dün öğle saatlerinde Yalıkavak koyunda bir akaryakıt tankerinden takviye yapmıştı. Yatın kısa süre içerisinde Bodrum’dan ayrılabileceği belirtildi.

ECLİPSE YATIDA HAREKETLENDİ

Bu arada Abramoviç’in Türkiye kıyılarında bulunan diğer ultra lüks yatı Eclipse ise bu sabah saatlerinde bulunduğu Marmaris ilçesi kıyılarından ayrılarak 24 mil uzaklıktaki Fethiye ilçesindeki Göçek Adası açıklarına giderek demirledi.

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