“Acemi kasaplar” hastanelik oldu

BURSA (AA) – Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de kurban keserken yaralanan 596 kişi hastanelere başvurdu.

Bursa ve ilçelerinde, kurbanlarını kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 301 kişi, hastanelik oldu. Yaralıların büyük çoğunluğu, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'de de kurban kesimi sırasında yaralananlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavisi yapılan 45 kişinin, kesici aletlerle ya da kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Kütahya'da 64, Çanakkale'de 59, Bilecik'te 34, Yalova'da 32 ve Balıkesir'de 61 kişi, el ve ayakta kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.