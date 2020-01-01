Acı bilanço: 2019’da 474 kadın öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) hazırladığı rapora göre, 2019 yılında 474 kadın öldürüldü. 2018 yılında da 440 kadın öldürülmüş ve failleri en yakınları çıkmıştı.

2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre kadınlar için yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç olurken, 167 ülkeden gelen verilerin baz alındığı araştırmada Türkiye 114. sırada yer aldı.

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre de Türkiye 153 ülke arasında 130. oldu. Kadınlar, öldürülmedikleri bir dünya özlemini ise her platformda haykırdı.

Platformun açık kaynaklardan derlediği kadın cinayetleri istatistiklerine göre, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemezken, 27’si ekonomik bahaneyle,114’ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

KADINLARIN ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ ARTTI

2019 yılında kadınların süpheli ölümlerinin arttığının vurgulandığı raporda, “Kadınların evde, yol kenarında, denizde, dere kenarında şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu durumlarla çokça karşılaştık. Yangın veya intihar süsü verilmiş kadın cinayetleri oldu.

Koruma altında ve boşanma davası çıkışında kadınlar öldürüldü. Koruma kararı istediği halde verilmediği için kadınlar erkek şiddetiyle öldürüldü veya yaralandı. Ayrılma veya boşanma isteği bahane gösterilerek, evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle kadınlar öldürüldü.

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Bu sene gerçekleşen 474 kadın cinayetinin 115’i şüpheli olarak kayıtlara geçti ve failleri bulunamadı” denildi.

152 KADININ KİMİN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR



2019 yılında öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi.

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134’ü evli oldukları erkek, 25’i eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 29’u amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler,19’u tanıdık, 15’i babası, 13’ü kardeşi, 25’i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi tanıdığı kişiler, 3’ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.

52 KADIN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 2019 yılında en çok ateşli silahlar ile öldürüldüğü bilgisine yer verilen raporda, kadınların 292’sinin evinde, 52’sinin de sokakta öldürüldükleri kaydedildi.

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