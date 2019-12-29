Acı haber az önce geldi: Genç şarkıcı yaşamını yitirdi

Artik bölgesinde yaşayan İnuit halkının ve İnuit kültürünün haklarını savunmasıyla tanınan ve İnuit dilinde söylediği şarkılarla milyonlarca hayranı olan Kanadalı Kelly Fraser’ın 26 yaşında yaşama gözlerini yumduğu açıklandı.

Açıklamayı Fraser’ın yakın arkadaşı ve yapımcısı Thor Simonsen duyurdu. Simonsen, genç şarkıcının ailesinin acı haberi kendisiyle 26 Aralık’ta paylaştığını söyledi. Fraser’ın ailesi genç şarkıcının ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Kanada’nın Winnipeg kentinde yaşayan Fraser, ilk albümünü Isuma’yı 2014 yılında yayınladı. Bu albümden 3 yıl sonra çıkardığı Sedna albümü ile dikkatleri üzerine çeken Fraser birçok ödül kazandı.

Albümlerinden önce de ülkesinde tanınan Fraser, Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın Diamonds isimli şarkısını İnuit dilinde söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Bu videosu sosyal medya hesaplarından yüz binlerce kez dinlenen Fraser hakkında konuşan Simonsen, “Pop müziği kullanarak diline olan farkındalığı artırmak istiyordu” ifadesini kullandı.