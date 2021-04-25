Acı haberi bakanlık duyurdu: 1 şehit

Yazan:
Alaturka Online
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Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle denildi:

* Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN’A DÜŞTÜ

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Şehidin İstanbul’da ikamet eden ailesine acı haber ulaştı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar’ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı’na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi.

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