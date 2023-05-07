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7 Mayıs 2023
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Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Bahar Kalkanı bölgesinde 1 asker şehit oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Alaturka Online
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