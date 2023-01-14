Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit, 3 yaralı

Irak’ın Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Kuzey Irak’ta düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu 3 askerinse yaralandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Irak’ın Kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit olmuştur. Üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.”