Acıbadem Üniversitesi’nin emsal artışı talebine, AKP-MHP’den onay

Ataşehir İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahallelerinin 2022 yılının şubat ayında onaylanan imar planlarına askı sürecinde 461 adet itiraz geldi. İtirazlar karara bağlanmak üzere İBB Meclisi’nin ocak ayı oturumlarında gündeme alındı. İtirazlar içinde eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu 2013 yılında Ataşehir’de açılan Acıbadem Üniversitesi’nin itirazı dikkat çekti.

Eski federasyon başkanının adını taşıyan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne ait parseller için belirlenen 2 emsalin, 3.5 olarak düzenlenmesi istendi. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede emsal artışı talebinin mevcut planın bütünlüğünü bozacağı ve plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığı vurgulandı. AKP-MHP Grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda, üniversitenin emsal artışı talebi 2.5’e düşürülerek uygun bulundu. Karar meclisten de CHP-İYİ Parti grubunun muhalefeti ile geçti.

BİLİRKİŞİ KAÇAK TESPİT ETMİŞTİ

Üniversite kampüsünün bulunduğu arazinin imarı, 2013 yılında İBB Meclisi’nde değiştirilmişti. Üniversitesinin imar planlarına ve onaylı projesine aykırı olduğu iddiası mahkemeye taşınmıştı. Anadolu 18. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, 3 bloktan oluşan kampüsteki kat bahçelerinin projesine ve imar yönetmeliğine aykırı olduğu, kaçak bodrum katları ile binaların yüksekliğinin arttırıldığı tespit edilmişti. Ancak dava dosyası kapatılmıştı.

Planda; toplantı salonu, konferans salonu, spor salonu gibi birimlerin bulunduğu bodrum katlar, toplam inşaat alanı hesabının dışında bırakılmıştı. Yaklaşık 20 dönümlük arazi, Acıbadem Üniversitesi ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011’de Hazine hissesine ait bölümün, üniversite kurmak amacıyla 49 yıllığına Acıbadem Üniversitesi’ne devredilmesini uygun buldu ve devir gerçekleşti.