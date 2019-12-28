Açığa alınan bekçi arkadaşını vurup intihar etti

İdari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile Ekrem Y. adlı iki bekçi dün akşam Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede buluştu.

Bir süre sonra Mehmet Akif A. belinden kaptığı silahla önce arkadaşı Ekrem Y.’yi ardından kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı

. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Akif A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan Ekrem Y.’nin ise tedavisinin Samatya Devlet Hastanesi‘nde devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri de olayın yaşandığı kafe, çevresi ve hastanede olay yeri incelemesi yaparak delil topladı. DHA