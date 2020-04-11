Açık Kapı sosyal yardım başvuru formu nasıl doldurulur? acikkapi.gov.tr’de 400 lira verilecek iddiası doğru mu?

İçişleri Bakanlığı’nın Açık Kapı hizmetinden yardım başvuruları online olarak eDevlet sisteminden gerçekleştirilebiliyor. Yardım başvurusunda bulunacak vatandaşlar eDevlet’e giriş yaparak Açık Kapı sisteminden başvuru ve başvuru takip işlemlerini kolayca yapabiliyor. Son dönemde adından sıkça söz ettiren uygulama 400 lira açık kapı sosyal yardımı iddiaları ile de gündeme geldi.

AÇIK KAPI 400 LİRA SOSYAL YARDIMI YAPILACAK MI?

Açık Kapı projesi ile 400 lira verileceği iddiası İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bakanlık Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada “Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

E-DEVLET AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.

e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.

Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

İhtiyaç sahipleri, Açık Kapı Yardım başvurusunu tamamladıktan sonra, ister e-devlet üzerinden başvuru sorgulama sekmesiyle, isterse acikkapi.gov.tr sitesinde bulunan ‘Başvuru sorgulama’ sayfası ile başvuru sonuçlarını kontrol edebilir.