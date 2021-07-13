Açıkhava düğününde aşı olanlara Delta varyantı bulaştı: Pfizer/BioNTech olan kurtuldu

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü mutasyona uğrayarak yayılmaya ve can almaya devam ediyor… Salgının ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantı ise birçok ülkede yayılıyor.

ABD merkezli medya platformu Business Insider, Nisan’da yapılan bir araştırmanın yeni açıklanan sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Baylor College of Medicine tarafından yapılan araştırmada Nisan ayında ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen bir açık hava düğününde yayılan Delta varyantının detayları açıklandı.

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Düzenlenen etkinlikte Hindistan’dan gelen bir davetlinin ABD’ye ulaştığında semptom göstermeye başladığı ve diğer davetlilere de Delta varyantı bulaştırdığının tespit edildiği araştırmada iki doz aşı olan 6 kişiye de Delta varyantı bulaştığı kaydedildi.

Aşı olmasına rağmen Delta varyantı bulaşanların hepsinin 50 yaşın üzerinde olduğu belirtilirken bu kişilerden birinin yaşamını yitirdiği ve birinin de hastalığı ağır geçirerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Aşılarını olmasına rağmen yaşamını yitiren davetlinin Hindistan’da geliştirilen Covaxin aşısı olduğu belirtilirken Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını olanların Delta varyantını hafif atlattığı kayıtlara geçti.

Houston’da 92 kişinni katıldığı açık hava düğününde virüsün bulaşmasını ve Delta varyantını inceleyen bilim insanları, “Aşı olan 6 kişiden 2’si Moderna, 2’si Pfizer/BioNTech ve 2’si de Covaxin aşısı olmuştu. Onlardan alınan numuneler laboratuvarda incelendi. Her birinde yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve vücut ağrısı görüldü. Moderna ve Covaxin aşısı olanlarda koku duygusu gitti.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin direktörü Rochelle Walensky, insanların aşı olması gerektiğini söyleyerek, “Eğer aşı olduysanız ve boğazınız akıyor, öksürüyorsanız ya da burnunuz akıyorsa Covid-19 testi yaptırın” dedi. Walensky, “İnsanların ölmesi engellenebilirdi. Basit ve güvenli bir aşıyla bu ölümler durdurulabilirdi” dedi.

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