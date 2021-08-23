Açıklama yapmak isteyen Boğaziçili öğrencilere polis engeli

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin üniversitelerine rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla üniversitenin Güney Kampüs kapısında basın açıklaması yapmak isteyen Boğaziçili öğrenciler, polis ve özel güvenlik engeliyle karşılaştı. Öğrenciler, “Basın açıklamamızı okuyana kadar buradan ayrılmayacağız” vurgusu yaptı.

Batuhan SERİM

Boğaziçili akademisyenler ve öğrencilerin, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin üniversitelerine rektör olarak atanmasını protesto etmek için sabah gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından öğrenciler, üniversitenin Güney Meydan’ında bir araya geldi.

Ellerinde döviz ve pankartlarla Güney Kampüs kapısına yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganı attı.

POLİS ENGELİYLE KARŞILAŞTILAR

Burada basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler polis ve özel güvenliklerin engeliyle karşılaştı. Boğaziçi Dayanışması isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Polis ve işbirlikçi güvenlik Güney Kapıyı kilitleyerek basın açıklamamızı yapmamızı engellemeye çalışıyor. Basın açıklamamızı okuyana kadar buradan ayrılmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

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