 Acil durum sinyali alınan aracın sürücüsü ölü bulundu

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde acil durum sistemi (SOS) sinyali alınan cip, ekipler tarafından uçurumda bulundu. Kazada, cipin sürücüsü Maruf Zenbil’in (45) hayatını kaybettiği belirlendi.
İlçenin Ballı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen cipten, kaza anında otomatik olarak acil durum sistemi sinyali alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, harekete geçti.
GPS aracılığıyla cipin yeri belirlenerek bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atarak uçuruma yuvarlandığı anlaşılan cipin sürücüsü Maruf Zenbil’in hayatını kaybettiğini tespit edildi.
Hurdaya dönen araç çekiciyle çıkarılırken Zenbil’in cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna konuldu. (DHA)