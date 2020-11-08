Acil durumlarda ambulans kullanmak için ileri sürüş teknikleri eğitimi alıyorlar

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da, 112 Acil Servis ambulanslarında görev yapan acil tıp teknisyeni (ATT) ve paramediklere ileri sürüş teknikleri eğitimi veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ATT ve paramediklerin, acil durumlarda ambulans kullanabilmeleri için verilen teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olanlar, ileri sürüş teknikleri belgesine sahip olacak.

Bu belgeye sahip olan görevliler sürücünün rahatsızlanması ya da ambulansı kullanamadığı durumlarda direksiyona geçip hastayı olay yerinden hastaneye ulaştırabilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Özgür Yılmaz, AA muhabirine, yoğun bir şekilde devam eden Kovid-19 ile mücadelede sağlık müdürlüğü olarak üstün çaba gösterdiklerini söyledi.

Bir yandan da ertelenemez olan eğitimlere devam ettiklerini anlatan Yılmaz, "Ambulans sürüş teknikleri, başka bir isimle de ileri sürüş teknikleri eğitimi, bizim olmazsa olmazımız. Bu eğitim, ambulanslarımız hastaya giderken hem de dönüşte görevlilerimizin kendi can güvenliği, içerideki hasta ve trafik güvenliğini tehlikeye atmadan sağ salim hastayı sağlık tesisine getirmesi için kurgulanan eğitimler." ifadelerini kullandı.

Güvenliğin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hızdan öte ivedi ve güvenli bir şekilde hastamızı hastaneye yetiştirmeleri için ne gerekiyorsa bunun eğitimini alıyorlar. Bu kurs döneminde 10 kişiye eğitim veriyoruz. Bu yıl 60 arkadaşımıza ileri sürüş teknikleri eğitimi vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Paramedik Ebru Tepe de daha önce hiç ambulans kullanmadığını belirterek, "İhtiyaç halinde kullanabilmemiz için bu eğitimi alıyoruz. Sınavda başarılı olursak gerekli hallerde ambulans şoförlüğü de yapacağız." dedi.