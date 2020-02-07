“Acil müdahalede sınıfta kaldık” – Türkiye’nin Gündemi (6 Şubat 2020)





Türkiye’nin Gündemi’nde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazası vardı. Emekli Kaptan Pilot Bahadır Altan ve Pilotlar Derneği Kurucu Başkanı Necmi Ekici Kazaya ilişkin önemli noktalara işaret etti. Tele1'e destek olmak için:

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