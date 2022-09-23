Acil tıp teknikeri Betül, feci şekilde can verdi

Ankara’nın Haymana ilçesinde acil tıp teknikeri Betül Eratik (23), otobüs durağında beklediği sırada, freni boşalan kum yüklü kamyonun üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Feci ölümle ilgili Sağlık Bakanı Koca’dan da açıklama geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Bünyamin Adacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı doğru geri gitmeye başladı. Bu esnada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratikin üzerine devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Eratik’in cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN KOCA’DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül’ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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