Acılı annenin çığlığını duyun!

TANSİYON HASTASI KADIN, HAMİLEYKEN FENALAŞTI… İDDİASINA GÖRE GİTTİĞİ ÖZEL HASTANEDE YAKLAŞIK 7 SAAT MÜDAHALE EDİLMEDİ.. ÇOCUĞUNU KAYBETTİ, KENDİSİ DE ÖLÜMDEN DÖNDÜ… ŞİKAYETÇİ OLDU AMA SAVCILIKTAN GELEN TAKİPSİZLİK KARARIYLA DÜNYASI BİR KEZ DAHA YIKILDI.. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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