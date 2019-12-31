Acılı anneye ‘sosyal medya’ soruşturması!

8 Temmuz 2018’de Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel hakkında soruşturma başlatıldı.

“HAKARET İÇİNDE BULUNMADIM”

Soruşturmayla ilgili Sözcü’ye konuşan Mısra Öz Sel, “Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda soruşturma başlatmış. Üsküdar Eminiyeti’nden Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle ifadeye çağrıldım. İstanbul dışındayım, döndüğüm zaman ifade vereceğim.” dedi.

“ASIL BU SORUŞTURMA HAKARETTİR”

Acılı anne Öz sözlerini şöyle sürdürdü “Gidip ifademi vereceğim ama çok etik bulmuyorum. Bu zamana kadar bir hakaret içinde bulunmadım. Savcılık, 25 kişinin öldürüldüğü 301 kişinin yaralandığı kazayı araştırmak yerine sosyal medya paylaşımlarımızı araştırıyor. Asıl bu haksızlıktır, hakarettir.”

NE OLMUŞTU?

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrilmişti.

Kazada 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan;

TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt,

Çerkezköy Yol Bakım Şefliği’nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat,

Yol Bakım Şefliği’nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile

TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

25 CAN…

Tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin isimleri şunlar; Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arsa Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Erbil, Zübeyde Seven, Gani Kartal, Rubize Kartal, Fethiye Yıldız



KAZA SONRASI NELER OLDU?

9 Temmuz 2018: Tren kazası sonrası 2’si makinist 5 görevli ifadeye çağrıldı.

8 Ekim 2018: Bilirkişi heyeti raporu savcılığa sunuldu.

16 Kasım 2018: Aileler, avukatları aracılığıyla bilirkişi raporuna itiraz etti.

23 Kasım 2018: Çorlu’daki tren kazasının tren içi ve dışı kameralarına ait görüntüleri ortaya çıktı.

28 Şubat 2019: Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı; siyasetçiler, bürokratlar, TCDD’nin üst yönetimi yer alan kişiler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi.

Makinistlere takipsizlik kararı verilirken, 4 kişi hakkında iddianame hazırlanmasını kararlaştırdı

12 Mart 2019: TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporda, facianın yedi nedeni açıklandı.

19 Nisan 2019: Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları Çorlu Adliyesi önünde “adalet nöbeti” başlattı.

25 Nisan 2019: Çorlu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, siyasetçiler, bürokratlar, TCDD’nin üst yönetimi hakkında “kovuşturmaya yer yok” verilen kararın delillere uygun olarak verildiğini belirterek yapılan itirazı reddetti.

30 Mayıs 2019: Hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları ve yaralananlar, dosyada gerçeğe aykırı rapor hazırlayan bilirkişiler hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi savcılığına suç duyurusunda bulundu.

12 Haziran 2019: Çorlu tren kazası ailelerinin Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.

3 Temmuz 2019: Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan mahkeme için küçük bir salon seçilmesi sonucu bazı aileler dışarıda kaldı ve içeri girmelerine izin verilmedi. Protestolardan sonra mahkeme heyeti davadan çekildi.

Çekilme kararı Çorlu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

11 Eylül 2019: Davanın 3’üncü duruşmasında; mahkeme, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nden yeni bilirkişi oluşturulmasına, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Barosu’nun suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebinin reddine, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü’nde Servis Müdürü Vekili olarak görev yapan Mümin Karasu ile Tevfik Baran ve Levent Kaytan’ın tanık olarak dinlenmesine, sanık Turgut Kurt’un yeniden adli kontrol şartı altına alınmasına diğer sanıklardan Çetin Yıldırım ve Özkan Polat hakkındaki adli kontrolün devamına ve Celalettin Çabuk hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına, suç duyurusunun delillerin toplanmasının ardından değerlendirilmesine karar verdi.

10 Aralık 2019: Savcılık, zanlıların tutuklanmasına gerek olmadığı yönünde mütalaa verdi. Duruşma, 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.