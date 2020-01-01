Acılı eş: ‘Hiç bir hikaye bizimki gibi yarım kalmasın’

Bursa Uludağ’da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan’ın (31) eşi Burcu Alpaslan, yeni yılda duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Alpaslan, “Hiçbir hikaye bizimki gibi bitmesin” diyerek Efe Sarp ve Mert Alpaslan’nın hayatlarını kaybettikleri kanyon için yetkililerden uyarıcı tedbirlerin alınmasını istedi.

Eşini 10 gün önce toprağa veren Burcu Alpaslan’ın sosyal medya şu mesajı paylaştı:

“Bir adı var mı bilmiyorum Mert’imi benden alan yerin. Ama ben bundan böyle orayı “Aşık Ayıran Kanyonu” bilirim. Yeni yılda dileğim; yetkililer bu tuzak yer için uyarıcı tedbirler alsın ve hiçbir hikaye bizimki gibi en güzel yerinde yarım kalmasın” yazan Burcu Alparslan, paylaşımıyla duygulandırdı. (İHA)