Açılışta dua eden Ali Erbaş’a kırmızı Togg

Yüksek bütçesi ve harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nda aralarında 2 binek Mercedes ve bir adet de VIP mercidesin olduğu 51 araç var.

Diyanet’in 2022 yılı Faaliyet Raporunda da merkez teşkilatında 36 adet binek otomobil, 2 adet minibüs, 1 adet midibüs, 3 adet otobüs, 1 adet canlı yayın aracı ve çeşitli hizmet araçları dahil 51 adet araç olduğu açıklandı.

‘’ALAMIYORUZ” DEMİŞTİ

Vaazlarında vatandaşlara israf ve lüksten kaçınılması tavsiyesi veren Başkan Erbaş geçtiğimiz yıl “Benim makam aracım11 yaşında. Geçen gün bozuldu yolda kaldık. Korkumuza yeni araba alamıyoruz” demişti.

Erbaş geçtiğimiz hafta da Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde İl Müftülüğü ve Romanlar Konfederasyonu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği “Dualarda Buluşuyoruz” programına katılmış, birkaç dakika konuşma yapacağı kürsünün altına iki adet halı serilmişti.