Acımız büyük – Yılmaz Özdil yazdı.

Acımız büyük – Yılmaz Özdil

Survivor nerede çekiliyor?

a, Maldivler’de

b, Madagaskar’da

c, Şeyseller’de

d, Dominik’te

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Barış Pınarı Harekatı hangi şehirlerde icra ediliyor diye sorsak?

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden Amerikalı basketbolcu Kobe Bryant, yıllarca hangi kulüpte forma giydi?

a, Toronto Raptors

b, Boston Celtics

c, Chicago Bulls

d, Los Angeles Lakers

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Hangisinde daha fazla can kaybettik…

Fırat Kalkanı’nda mı?

Zeytindalı’nda mı?

Kaça kaç?

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Yamaç, Vartolu, Cumali, Aliço, Emmi… Hangi dizinin ezbere sayabildiğimiz karakterleridir?

a, Seksenler

b, Kuzey Yıldızı

c, Arka Sokaklar

d, Çukur

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İdlib’te en son verdiğimiz beş şehitten sadece birinin ismini söyleyebilir misiniz?

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Geçen hafta rahmetli olan gladyatör Spartaküs kimdi diye sorsak, herhalde oğlunun adı dahil, bilmeyen yoktur…

Peki, şu anda Suriye’den Irak’a bütün sınırımızda savaşan, tee Libya’ya bile asker gönderen genelkurmay başkanımız kim?

Marko Paşa mı?

Yedi Sekiz Hasan Paşa mı?

Kim?

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Cebimizi ilgilendirdiği için doğalgazdan metrobüse vapura, yapılan tüm zamlardan kuruşu kuruşuna haberimiz var.

Suriye’de hayatını ortaya koyan uzman onbaşıların maaşını bilen var mı?

Bu bilgi cebimizi ilgilendirmiyor mu yoksa?

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Hayır, amacım vatan-millet testi yapmak değil…

Eminim, bilen de bilmeyen de bu vatanı yürekten seviyor.

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Meramım sadece şu.

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Her defasında “acımız büyük” filan diye tweetler atsak bile…

Hissetmediği yarayı iyileştirebilir mi Türkiye?