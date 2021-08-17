Açlık sınırı asgari ücreti 308 TL geçti

Çarşı pazarda sürekli artan pahalılık, asgari ücretli yurttaşları açlık sınırında yaşamaya mahkûm ediyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) verileri, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının haziranda 2 bin 818 TL iken, temmuzda 2 bin 864 TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.

Asgari ücretin altında kalan açlık sınırı, İstanbul’da bir ayda 55 TL artarak 3 bin lirayı aşmış oldu. İzmir’de ise haziranda 3 bin 83 TL olan açlık sınırı, temmuzda 3 bin 134 TL’ye ulaştı.

Yani temmuz ayında İzmir’de açlık sınırı asgari ücreti 308 TL birden aşmış oldu.

Ancak bunlar yalnızca mutfak masrafıyla ilgili olan kısım.

Dört kişilik bir ailenin bir ay boyunca yapması gereken fatura, kira, ulaşım gibi tüm harcamaların hesaba katıldığı yoksulluk sınırı ise temmuzda 10 bin TL’ye dayandı. Haziranda 9 bin 746 TL olan yoksulluk sınırı temmuzda 9 bin 906 TL’ye yükseldi.