Acun Ilıcalı açıkladı! Trabzonspor – Basel maçı kararı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Süper Lig’de oynanacak maçlar 3-4 Mart tarihine ertelendi. Ancak Avrupa’da mücadele edecek temsilcilerimizin maçlarını yapacağı duyuruldu. En yakın tarhite de Trabzonspor’un Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre ekibi ile oynayacağı play-off mücadelesi bulunuyor.

UEFA AÇIKLADI MAÇ OYNANACAK

Deprem felaketinin yaşandığı bölgeye yönelik yardımlarını sürdüren Trabzonspor’un Avrupa Konferans Ligi’nde oynaması planlanan Basel maçının akibeti de belli oldu.

Trabzonspor’un, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Konferans Ligi’ndeki Basel maçını oynayıp oynamayacağı ise net değildi. Konuyla ilgili başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan açıklama geldi. Ağaoğlu, “UEFA ile yapılan görüşmelerde, Trabzon’da bir problem yaşanmadığı ve depremden direkt olarak etkilenen illerden biri olmadığı için Basel karşılaşmasını oynayacağımız söylendi” dedi. Bordo-Mavililer, 16 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45’te Basel’i Akyazı Stadı’nda konuk edecek.

TÜM GELİR DEPREMZEDELERE

Deprem felaketi sonrası yardım için seferber olan ve ihtiyaç malzemelerini şehirde belirlenen noktalara götüren Trabzonlu futbolseverlerin, bu karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi, maçtan elde edilecek tüm gelirlerin de afetzedelere gönderilmesi planlandı.

AHMET AĞAOĞLU DA DUYURDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Basel maçında depremden etkilenenlere destek olmak üzere kombine biletlerin geçerli olmayacağını ve satılacak tüm bilet gelirlerinin AFAD’a bağışlancağını duyurdu ve “16 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor’un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD’a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var” dedi.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Mücadele öncesi önemli bir haber de sosyal medya üzerinden geldi. Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor – Basel maçının TV8’de yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını açıkladı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Trabzonspor – Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8’den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır.” ifadelerini kullandı.