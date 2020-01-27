Acun Ilıcalı depremzedeler için 73 milyon lira topladı

Acun Ilıcalı Elazığ depremzedeleri için dün akşam TV8’de yardım kampanyası başlatmış, çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra vatandaşlar da duyarsız kalmamıştı. Acun Ilıcalı, toplanan yardım miktarının 73 milyon lira olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

“Bu gurur milletimizin… Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL’ye ulaştı.Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize.”