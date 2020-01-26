Acun Ilıcalı depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyecek

Pek çok ünlü isim yaşanan felaket sonrasında konserlerini iptal ettiğini söylerken Acun Ilıcalı, sahip olduğu TV8 kanalı üzerinden bir yardım kampanyası gerçekleştireceği duyurusunu yaptı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çekici bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, ‘Hepimizin kalbi onlar için atıyor’ yazdı. İşte Acun Ilıcalı’nın o paylaşımı: