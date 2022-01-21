Acun Ilıcalı, Hull City’e forveti Süper Lig’den buldu

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Alaturka Online
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Karagümrük, Sırp golcüsü Aleksandar Pesic’i, Acun Ilıca’nın başkanı olduğu Hull City’ye vermeye hazırlanıyor.

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Acun Ilıcalı, Hull City’e forveti Süper Lig’den buldu

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’yi alan Acun Ilıca’ya ilk destek Karagümrük’ten geldi. İstanbul ekibi, 29. yaşındaki Sırp golcüyü Hull City’ye vermeye hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin Pesic ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonservis bedeli olarak da Karagümrük’e 1,5 milyon Euro vereceği gelen bilgiler arasında.

Karagümrük formasıyla 12 kez fileleri havalandıran Pesic, gol krallığında da zirvede yer alıyor.

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