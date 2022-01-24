Acun Ilıcalı, Hull City’ye tanıdık teknik direktör getiriyor!

Hull City’nin çiçeği burnunda sahibi Acun Ilıcalı, takımının alt sıralarda olmasından dolayı ara transfer döneminde değişime gidiyor! Gol sıkıntısı çeken takıma Süper Lig’den iki forvet getiren Ilıcalı, ayrıca teknik direktörlük koltuğu için de yakın arkadaşı Şota Arveladze ile anlaşma sağladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City’yi 24 milyon Euro bedelle satın alan Acun Ilıcalı, takımına şanslı geldi! Satın alma işlemi sonrasında ligdeki iki maçını da kazanan Hull City, küme düşme hattıyla puan farkını da açtı.

Kulübünü gelecek sezon Premier Lig’e yükselme yarışında görmek isteyen Ilıcalı, kadrosunu güçlendirme hazırlıkları yaparken ayrıca teknik direktör değişikliğine de gidecek. 2.5 yıldır takımın başında bulunan teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırmaya hazırlanan Hull City, Şota Arveladze ile anlaşma sağladı.

Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı olan Gürcü teknik adam uzun süredir beklediği çalışma iznini İngiltere’den aldı. Daha önce Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’u çalıştıran Arveladze, son olarak Özbekistan ekibi Pakhtakor’u çalıştırmış ve görevinden 31 Aralık 2020 tarihinde ayrılmıştı.

PESIC VE ALLAHYAR DA BİTTİ

Ligde oynadığı 27 maçta 23 gol atan Hull City’nin hücum hattını güçlendirmek isteyen Acun Ilıcalı, Karagümrük’ün golcüsü Pesic ve Fenerbahçe’nin İranlı oyuncusu Allahyar’a da takımının formasını giydirecek. İki transferin de bu hafta içi resmen açıklanması bekleniyor.

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