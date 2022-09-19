Acun Ilıcalı ile kızı İlknur Banu hastaneye kaldırıldı

İstanbul Sarıyer’de, Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Ilıcalı ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde Ilıcalı’nın kullandığı motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza nedeniyle Ilıcalı ile kızı hafif yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ilıcalı ve kızı, Sarıyer’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Acun Ilıcalı’nın kolunun kırık olduğu belirtildi.

“DUYDUĞUMUZ KADARIYLA DURUMU İYİ”

Hastaneye gelen oyuncu İbrahim Büyükak, basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti.

Ilıcalı’nın durumunu öğrenmek için hastaneye geldiğini ifade eden Büyükak, “Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim.” dedi.

ALİ KOÇ DA HASTANEYE GİTTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un da Acun Ilıcalı’yı hastanede ziyaret ettiği belirtildi. AA

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