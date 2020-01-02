Acun Ilıcalı sevgilisine jest mi yaptı?

Geride bıraktığımız yıl içerisinde, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Acun Ilıcalı’yı adının daha sonradan Çağla Altunkaya olduğu anlaşılan sarışın bir kadınla görmüş ve bunun yeni bir ilişki başlangıcı olduğunu düşünmüştük. Ancak Acun Ilıcalı cephesinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmemiş ve konunu üzeri kapanmıştı. Herkes Acun Ilıcalı’nın 2020 yılına yalnız gireceğini düşünürken, Çağla Altunkaya’nın O Ses Yılbaşı programının çekimlerinde oynarken görüldüğü bir video ekrana geldi. Herkes bu görüntünün ardından Ilıcalı’nın genç kadına aşkını ilan ettiğini ve ekrana verdiği görüntülerle ona jest yaptığını konuşmaya başladı.

GENÇ KADININ FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Çağla Altunkaya’nın Instagram hesabına bakanlar onun Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç’un eşiyle birlikte çektiği son derece samimi selfieyi görünce genç kadının gerçekten de Ilıcalı ile bir ilişki içinde olabileceğini düşündü.