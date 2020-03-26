Acun Ilıcalı, Survivor’da diskalifiye olan yarışmacıyı açıkladı!

Survivor’da son dakika gelişmesi yaşandı. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor 2020’den diskalifiye olan yarışmacıyı açıkladı. Peki Survivor’da kim diskalifiye oldu?

Survivor 2020’de birleşme partisi öncesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gönüllüler takımından diskalifiye olan yarışmacıyı açıkladı. Diskalifiye olan yarışmacının yerine ise Ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını duyurdu.

SURVİVOR’DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, üzücü haber Acun Ilıcalı’dan geldi. Son olarak Gönüllüler takımında dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğunu açıkladı. Instagram hesabından haberi paylaşan Acun Ilıcalı ayrıca, Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler takımından Gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etmişti.

DAHA ÖNCE KİMLER DİSKALİFİYE OLMUŞTU?

Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, sakatlıkları yüzünden yarışı çok erken kapatmıştı. Daha bu gelişmenin şoku yeni yeni atlatılırken Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın’da diskalifiye olmuştu.

GÖNÜLLÜLER’E KİM KATILACAK?

Meryem’in diskalifiye olması sonrasında gözler Ünlüler takımına çevrildi. Ünlülerden Gönüllüler takımına bir kişinin transfer olacağını açıklayan Acun Ilcalı, hangi yarışmacının karşı takıma geçeceğini ise henüz açıklamadı.