Acun Ilıcalı, toplanan 60 milyon TL’nin sadece depremzedeler için bağışlanmasını istedi

Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Ilıcalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da canlı yayına bağladı ve “Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz” dedi.

Türkiye, cuma günü yaşanan 6.8’lik Elazığ depreminden sonra, depremzedelere yardım için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı da dün akşam, TV8’de canlı yayında bir yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katıldı.



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 60 milyon TL bağış toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 20 bin TL’lik bir bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, “Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var” dedi.



Telefon bağlantısının sonunda ise Ilıcalı, bakan Soylu’dan bir ricada bulundu ve “Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok… Ama depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz” dedi. Ilıcalı’nın bu sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte o konuşma…

Acun Ilıcalı bugün yaptığı açıklama ile de toplanan bağışın 60 milyon üstünde olduğu bilgisini verdi ve “Dün akşamki yayınımızı toplam 50 milyon TL bağışla kapatmıştık. Bu sabah itibariyle banka havalelerinin bilgileri gelmeye başladı. Toplamda 60 milyon TL’yi geçtiğimiz kesin ama net sonucu akşama doğru öğrenebileceğiz. Katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler…” dedi…

