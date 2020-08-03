Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu futbolcuyla tatilde buluşunca…

Kısa süre önce biten Süper Lig’in ardından futbolcular tatile çıkarken Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor’da futbolcular tatile çıktı. Bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu Nwakaeme ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte tatilde.. O anların fotoğrafını paylaşan ikili taraftarların yoğun ilgisine maruz kaldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Nwakaeme ile birlikte tatilde olan Acun Ilıcalı’ya Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce yorum geldi. Nwakaeme’nin Fenerbahçe’ye transferi için yorumlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar bu konuda Acun Ilıcalı’dan destek istedi.