Acun Ilıcalı yeni aşkını takibe aldı

Şeyma Subaşı’dan boşandıktan sonra adı 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerine davet ettiği Altunkaya’yı bu sefer de Instagram’dan takip etmeye başladı.

Şeyma Subaşı ile Kasım 2018’de yollarını ayıran Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı birlikteliğiyle gündemden düşmüyor. Son olarak ‘O Ses Türkiye’nin Yılbaşı Özel programında kameranın dans ederken zoom yaptığı genç kadının Altunkaya olduğunun ortaya çıkmasından sonra ikili iyice mercek altına alındı.

ACUN TAKİBE ALDI

Yaşananların ardından herhangi bir açıklama yapmayan Ilıcalı, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir hamle yaptı. Ilıcalı, hesabını gizli kullanan Çağla Altunkaya’yı Instagram hesabından takip etmeye başladı.