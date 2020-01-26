Acun Ilıcalı’dan Elazığ’a deprem yardımı kampanyası

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. TV8’de canlı yayınlanan programda şuana kadar 7 milyon lira yardım toplandı. Kampanya devam ediyor.
Türkiye, Elazığ’lı depremzedelere yardım için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, TV8’de canlı yayında bir yardım kampanyası başlattı. Ilıcalı “Depremzede vatandaşlarımız için hazırladığımız #TV8deTekYürek programımız şu an TV8’de başladı. Yardımlaşma kampanyamızın duyurulması için desteklerinizi bekliyorum.” duyurusunda bulundu.
DEPREM yazıp 1866’ya göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabiliyor.