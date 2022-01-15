Acun Ilıcalı’nın kızları tatil dönüşü kaza geçirdi 

Yazan:
Alaturka Online
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Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu. Ağaca çarparak durabilen cipteki Yasemin ve Leyla Ilıcalı yara almadan kurtuldu.

Yayınlanma: 16:09 – 15 Ocak 2022 Güncellenme:

Acun Ilıcalı’nın kızları kaza geçirdi 

Öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen kaza şöyle gelişti:

Acun Ilıcalı’nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi.


KAZADA YARALANAN OLMADI

Acun Ilıcalı’nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı.

Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı’nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.

Yasemin ve Leyla Ilıcalı’nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi. (DHA)

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