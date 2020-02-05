Acun Ilıcalı’nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti

Huzurevi Derneği Başkanı ve TV8’in patronu Acun Ilıcalı’nın yengesi, Olcay Ilıcalı, zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
18 yıllık öğretmenlik hayatının ardından kendini yardıma adayan Olcay Ilıcalı zatürre hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın da yengesi olan Olcay Ilıcalı, bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Ilıcalı’nın cenazesi bugün (çarşamba) Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.