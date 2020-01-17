Adalar’daki atlı faytonlar tarih oldu! Simgesel atlı faytonlardan da vazgeçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda Adalar’daki atlı fayton krizi çözüldü. 20 Aralık 2019 tarihli İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, Adalar ilçesinde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan 1378 attan 81’inde ruam hastalığı çıkması ve bu hastalığın insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle Adalar’da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına karar verilmişti.

İBB, Adalar Belediyesi ve İstanbul Valiliği arasında sorunun çözümü için görüşmeler yapılmıştı. Adalar’da toplu taşımanın elektrikli araçlarla sağlanması, tüm süreci İBB’nin üstlenmesi, 35 adet faytonun da simgesel olarak turistik amaçlı çalıştırılması planlanıyordu. Sorunun çözüm formülü İBB Meclisi’nde dün duyuruldu. İBB, Adalar’da 277 adet tescilli fayton plakasını 300’er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4’er bin liradan satın alacak.

Ulaşım elektrikli araçla yapılacak. Atlar veteriner kontrolünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğal yaşam alanlarına bırakılacak. Böylece İBB’nin karşısında hayvan hakları aktivistlerinin çadır eylemi başlatmasına neden olan turistik amaçlı 35 simgesel faytondan da vazgeçildi. İBB yetkilileri, Adalar’da atlı faytonculuğun tamamen kaldırıldığını açıkladı.

İMAMOĞLU ‘SICAK BAKMIYORUM’ DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada Adalar’da yapılan çalıştayda 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda genel bir kanaatin ortaya çıktığını söyleyerek “Açıkçası bazı gruplar da buna karşı.

Turizm amaçlı, göstermelik de olsa 35 civarı fayton meselesine şahsen ben de karşıyım. Ben de bunun olmasından yana değilim. Tekrar söylüyorum önerilen bu 35 civarındaki faytonun yine İBB tarafından yapılması, veterinerlikten ulaşım kurumlarına kadar, onların denetiminde sürdürülecek olmasına rağmen ben de sıcak bakmıyorum” demişti.

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