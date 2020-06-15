Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

ANKARA (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin, "Turnikeyle içine girdiğimiz tek camidir, bu ayıbın gerçekten ortadan kalkması hukukun bir gereğidir." dedi.

Bakan Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seçim Kanunu'na ilişkin düzenlemeler ve erken seçim tartışmalarına ilişkin Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimine üç yıl kaldığını ve bu konuda tüm siyasi partilerin de katılımıyla demokrasiye uygun düzenleme yapmak için çok önemli bir iklim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n Seçim Kanunu konusunda tüm muhalefete "Gelin arkadaş, dar bölge, daraltılmış bölge, baraj, bunların hepsini tartışalım." çağrısında da bulunduğunu ancak muhalefetin yıkım üzerine bir yaklaşım sergilediğini ifade eden Gül, "Siz yapın, biz eleştirelim. Libya'da, koronada eleştirelim.' Ne yaparlarsa yapsınlar, bu millet takdir ediyor, görüyor ki her yerde milletin lehine bir yaklaşım olunca ülkemizin lehine çıkıyor." dedi.

Gül, tüm siyasi partilerin katılımı, istişaresi ve ortak akılla daha iyi bir metin ortaya çıkabileceğini ve bunun demokrasi için önemli bir kazanım olacağını belirterek, "Üç yıl sonra seçim var, şu anda bu konuların konuşulup en sağlıklı sonuç çıkması için önemli bir zemin ve iklim söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili transferini engelleyen bir düzenleme olup olmayacağı konusunda da Gül, şöyle konuştu:

"Özellikle partilerin transferi hususunda Türkiye'de çok acı tecrübeler yaşandı. Güneş Motel gibi siyasi iktidara, 28 Şubat dönemi gibi muhtıralara, postmodern darbelere yönelik siyasal tercihlerin değiştirilmesine yönelik kötü örnekler yaşandı. Yeni bir sisteme, daha kurumsal, yürütmede istikrarın olduğu bir sisteme kavuştuk. Tüm bunlara bakıldığında siyaset kurumunun itibarını zedeleyen örnekler de yaşandı. Bazı ülkelerde bu anlamda yasaklayan düzenlemeler de söz konusu oldu. Sadece bu konuya indirgemek, konjonktürel ya da belli bir mesele üzerine konuşulması bunu daha da hafifletir.

Siyaset kurumunun itibarının zenginleştirilmesi, güçlendirilmesi, siyasi partilerin güçlendirilmesi, bu konuda demokratik temsilin daha da tahkim edilmesi anlamında tüm bu başlıklar mutlaka değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da her türlü öneriyle ilgili kamuoyuna çağrıda da bulunmuştur. Biz AK Parti'ye yönelik lehte ya da aleyhteki birtakım meseleler merkezinde değil, demokrasinin daha da ileriye kavuşması anlamında ihtiyaçların ve zaruri olarak yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve bunun tüm siyasi partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz."

– "Ayasofya'nın zincirlerinin kırılıp ibadete açılması dileğimizdir"

Bakan Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması için Danıştayda açılan davada duruşma gününün yaklaştığının hatırlatılması ve ibadete açılmasının önündeki engelin ne olacağını yönündeki soruya, "Turnikeyle içine girdiğimiz tek camidir, bu ayıbın gerçekten ortadan kalkması hukukun bir gereğidir." karşılığını verdi.

Ayasofya'nın 500 yıldır cami olarak hizmet verdiğini, sonra bir idari kararla farklı bir müze haline getirildiğini belirten Gül, "Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Hukuki anlamda bakıldığında da Kariye Camii ile ilgili bir emsal yaklaşım da İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun vakfa uygun bir şekilde hizmet vermesi yönünde bir içtihadı var. Danıştay, bu içtihat çerçevesinde bir karar verebilir ya da gerekçesini açıklayarak farklı bir karar verebilir." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ayasofya ile ilgili konunun, başka bir ülkenin tasarrufunda olan, onların yorumuna bırakılan bir konu olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir meseledir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik meselesidir. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Bu çerçevede, hukuki olarak bir karar verildiğinde, yakın bir zamanda bunun hangi yönde karar vereceğini göreceğiz. İdari olarak da bu konuda gerekli adımlar atılacaktır. Ayasofya'nın elbette ibadete açılması, zincirlerinin kırılıp ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Mülkiyet hakkı anlamında da vakfa ait olan bir cami olarak bir konunun aslına dönmesi anlamında hepimizi heyecanlandıran bir sürecin hukuki, idari anlamda arefesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da genel yaklaşımları ortaya koydu. İnşallah neticesini hep birlikte göreceğiz."

– "Ayasofya, hepimizin rüyası"

Bakan Gül, UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Ayasofya ile ilgili eleştirilere ilişkin soruyu yanıtlarken Ayasofya'nın mimari ve tarihi anlamdaki gelenek ve değerlerinin korunacağının, cami olunca farklı şekilde kullanılmayacağının altını çizdi.

Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesinin yanında kültürel ve mimari tüm değerlerinin korunacağını vurgulayan Gül, 500 yıldır cami olarak hizmet vermesine katkı sağlanacağını söyledi.

Bakan Gül, Ayasofya'yla ilgili yargısal sürecin ne zaman çözülmesinin öngörüldüğü konusunda da şunları kaydetti:

"Kamuoyuna da yansıdı. Duruşması temmuzun ilk haftasında. Usul hükümlerine göre bakıldığında yakın bir zamanda karar verilecektir. Kararın ne yönde olacağını elbette Danıştay, Yüksek Mahkeme takdir edecektir. Bu konuda, bir sonucu hep beraber değerlendireceğiz. Duruşma temmuzda olduğu için karar da çok fazla gecikmeyecektir. Ayasofya hepimizin rüyası, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti. Bu vasiyetinin yerine geleceğini dünya gözüyle görmek bütün milletimizin ortak beklentisidir. Bunu yaşayabilmek büyük bir şekilde heyecanlandırıyor. Ayasofya'nın aslına döndüğünü inşallah hep birlikte görürüz. Bu vesileyle, karşısındaki camimize bile göz koyanlar var. 'Müze olsun.' diyenler var. Bu gerici kafa ülkeye bugüne kadar hiçbir şey vermedi.

Bu zihniyetin veremeyeceğini bütün milletimiz görüyor. Kim neye inanırsa inansın tüm ibadethanelerde özgür bir şekilde ibadetlerin yapılabildiği demokratik bir ülkeyiz. Camimize de kavuşmak bizim ortak dileğimizdir. İnşallah süreç, hukuki anlamda da vakıf hukuku anlamında da sonuçlanmış olur."

(Sürecek)