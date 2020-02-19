‘Adalet Bakanı Barr İstifa Etmeyi Düşünüyor’ İddiası 

Adalet Bakanı William Barr’ın Başkan Donald Trump’ın yargıya müdahale ettiği şeklinde yorumlanan Twitter mesajlarının ardından istifa etmeyi düşündüğü belirtildi. Reuters, haberini adını vermeyen bir yetkiliye dayandırdı, ancak Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Barr’ın istifa etmeyi planlamadığı kaydedildi.

Washington Post gazetesi de ayrı bir haberde Salı günü Barr’ın yakın çevresine kaygılarını ilettiğini, ancak Bakan’ın Başkan’a da bu kaygılarını dile getirip getirmediğinin belirsiz olduğunu yazmıştı.

Gazeteye konuşan konuya hakim bir kaynak ‘‘Barr’ın da sabrının sanırı var’’ ifadesini kullanmıştı.

Gazete Barr’ın Başkan’a yakın isimlere kaygılarını ileterek mesajının Başkan’a ulaşmasını umuyor olabileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray ise henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. Başkan Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Barr’a güveninin tam olduğunu söylemişti. Barr ise geçen hafta ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada Trump’ın Twitter mesajlarının kendisini işini yapamaz duruma getirdiğini kaydetmişti.

Trump Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada Barr’ın bu sözlerine değindi ve ‘‘İşini zorlaştırdığımı biliyorum. Buna katılıyorum. Adalet Bakanı çok dürüst biri’’ dedi.

Tartışma, Trump’ın eski danışmanı Roger Stone hakkında tavsiye edilen hapis cezasının süresini haksız bulmasıyla başladı.

Stone, aralarında Kongre’ye yalan söyleme, Kongre’nin çalışmasına engel olma ve tanıklara rüşvet vermenin de bulunduğu yedi iddiadan suçlu bulunmuştu. Savcılar Stone’a yedi ila dokuz yıl ceza verilmesi tavsiye kararını almıştı, ancak Başkan Trump’ın Twitter aracılığıyla cezanın haksız olduğunu söylemesinin ardından Adalet Bakanlığı devreye girmiş ve kararı değiştirmişti. Bu durum Trump’ın yargıya müdahale etmekle suçlanmasına ve davaya bakan dört savcının da davadan çekilmesine, birinin Adalet Bakanlığı’ndan istifasına neden olmuştu.

Hafta sonunda binden fazla eski Adalet Bakanlığı çalışanı Barr’ın istifasını isteyen bir mektup yayınladı. Mektuba atılan imza sayısı Çarşamba gününe gelindiğinde 2 bin 400’ü geçti.

Trump Twitter aracılığıyla hem davaya bakan savcıları hem de yargıcı eleştirmişti.

Barr ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada arka planda sürekli yorum yapılmasının işini yapmasını engellediğini söylemiş ve Adalet Bakanlığı’nın adli davaları konusunda Twitter’dan yorum yapmaya son verilmesi gerektiğini kaydetmişti.