Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Osman Kavala açıklaması

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Alaturka Online
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM’in Osman Kavala davasında Türkiye hakkında verdiği ‘ihlal’ hükmünü değerlendirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Osman Kavala açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçen ay Türkiye’nin Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini duyurdu. Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması gündemde…

Bugün 13. Büyükelçiler Konferansı’na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Osman Kavala hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiştir. Şimdi hüküm özlüdür” dedi.

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