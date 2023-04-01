Adalet Bakanı Bozdağ’dan Akşener’e çağrı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği’nde açıklamalarda bulundu…

Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Seccadeye ayakkabıyla basılması saygısızlıktır. Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir” ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

*Temiz olması gerekir. Namazın şartlarından birisi temizliktir. Kimse ayakkabıyla basamaz. Seccadenin üzerine ayakkabı ile basılması toplumuzun medeniyet değerlerine, Müslüman toplumun kullandığı sembollere saygısızlık olarak kabul edilir. Daha önce başörtüsüne bez parçası demişti. Başörtülü kadınların kamuda istihdamına karşı çıktılar.

*Bu zihniyet, CHP zihniyetinin ta kendisidir. Helalleşme adına yeni dönem başladığını ifade ettiler. Belli ki bilinçaltı henüz hakimiyetini gidermemiş durumda. Bazıları “mücahit Kılıçdaroğlu” diyor. Seccadeye ayakkabıyla bassan mücahite şahit olduk.

*Biz istismar yapmıyoruz, yapılan saygısızlığı, değerleri aşağılamayı kınıyoruz, reddediyoruz.

*Biz doğru olanı yapıyoruz. İstismarı yapan oruç tutmadığı halde iftara gidendir, namaz kılmayanların cumaya gitmesidir. Bu büyük saygısızlığı kınadığımı ifade etmek isterim.

İYİ PARTİ’YE SALDIRI…

*İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadık. Soruşturma devam ediyor. Bir partinin il başkanlığının kurşunlandığı ortaya çıkıyor.

*Kimse bir şey bilmiyor, delil yok; hemen Sayın Akşener ve diğer liderler açıklama yaptılar. Adeta olayı, yaptıranı biliyorlarmış gibi. Hem Cumhurbaşkanımızı hem partimizi hedef gösteren açıklamalar.

*Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Sayın Akşener, Sayın Cumhurbaşkanımız’dan özür dilemeli.

*Bilgi sahibi olmadan, delil olmadan, fail yakalanmadan hedef gösteren bu açıklamaları yapanları kınıyoruz.